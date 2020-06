Antonio Pasquini, morto il giovane cantante: il cordoglio di chi lo conosceva

Addio ad Antonio Pasquini, morto il giovane cantante e atleta della Tenzone medievale di Lanciano: il cordoglio di chi lo conosceva.

Il cantante Antonio Pasquini si è spento questa mattina all’ospedale Renzetti di Lanciano: aveva solo 39 anni e a lungo aveva lottato contro un male oscuro, dopo essere stato ricoverato a Chieti per circa un mese. Atleta della Tenzone medievale con il suo quartiere “Sacca” e fidanzato con Maria Pia, dietro il suo aspetto da artista metal, si nascondeva un grande cuore. Tra i tanti che lo ricordano con affetto, c’è Davide Caporale, assessore di Lanciano. Un altro utente scrive: “Mi piaceva chiacchierare con te. Avevi le idee chiare e non accettavi compromessi. Sei e resterai la persona più altruista che io abbia mai conosciuto”.

Leggi anche –> Laura Cardarelli, 30 anni, morta in un incidente sulla Strada Dogana

I messaggi di cordoglio per la morte di Antonio Pasquini

Sottolinea invece un altro amico del giovane cantante prematuramente scomparso: ” Se è vero che ciò che stringi tra le mani lo puoi anche perdere, quello che tieni stretto dentro al cuore non lo perderai mai. Buon viaggio amico mio”. Noto come Ant, Antonio Pasquini era il cantante di Frentum e in precedenza di Malauriu e Orcrist. Il giovane, qualche giorno fa, aveva postato una foto dall’ospedale di Chieti su Facebook, scrivendo: “Quello sotto al globo sono io da qualche settimana, ma ci sto. Ci sto grazie alle centinaia di chiamate che ricevo, agli innumerevoli messaggi che dalla mattina alle 4 fino a dopo mezzanotte mi raggiungono da tutta Italia…per non parlare degli amici all’estero”.

“Mi lasciate senza parole”, aveva proseguito il giovane cantante nel suo post di ringraziamento per le tante attestazioni di affetto. Quindi aveva continuato: “Ci sto anche perché devo starci e posso starci anche se i momenti di cedimento si sono susseguiti a ruota e mi hanno lasciato senza respiro. Mi avete dimostrato qualcosa di incredibile. Nessuno si aspettava tanto e la mia stessa famiglia è stata travolta dal vostro affetto”. Una forza d’animo, quella di Antonio Pasquini, che si era evidenziata nei momenti più difficili.

Leggi anche –> Maddie McCann: gli avvocati del presunto assassino lasciano l’incarico