Napoli Inter Coppa Italia risultato: nerazzurri qualificati se…

Ritorna il grande calcio italiano: stasera c’è Napoli Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, risultato in bilico: nerazzurri qualificati se…

Seconda semifinale di Coppa Italia, questa sera al San Paolo di Napoli si affrontano il Napoli di Gattuso e l’Inter di Conte: si torna dunque al calcio giocato, sebbene a porte chiuse, dopo tre mesi di stop a causa del lockdown a causa del Coronavirus. Chi vince affronta la Juventus in finale: i bianconeri si sono qualificati con il minimo sforzo, ovvero con lo zero a zero di ieri sera, dopo l’1-1 dell’andata al Meazza.

Quando e dove vedere in diretta e streaming Napoli Inter

La partita di questa sera viene trasmessa in diretta su Raiuno: preceduto da un ampio prepartita in onda dalle 19.30 su Raisport+HD, la telecronaca del match sarà di Alberto Rimedio con Manuel Pasqual, gli interventi a bordocampo di Alessandro Antinelli e Thomas Villa e lo studio in esterna con Amedeo Goria e Andrea Agostinelli. A Tiziano Pieri l’onere di commentare le azioni sospette. Si può quindi vedere gratuitamente la partita in streaming sulla piattaforma Raiplay, per chi fosse impossibilito a vederla da casa, e successivamente in differita su Rai Replay.

Le formazioni in campo

Ufficializzate le formazioni in campo:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

Nerazzurri qualificati se… Cosa deve fare l’Inter per andare in finale

All’andata al Meazza, finì uno a zero per gli ospiti con gol di Fabian Ruiz. Per tale ragione, l’Inter per passare il turno deve vincere con due gol di scarto o realizzato almeno due gol. In caso di 1-0 per i nerazzurri, si andrà direttamente ai calci di rigore. Al Napoli basta il pareggio.

