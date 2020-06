Incidente Vermezzo: morti due giovani di trent’anni

Gravissimo incidente mortale a Vermezzo, in provincia di Milano: morti due giovani di trent’anni finiti dentro una scarpata.

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri lungo la Provinciale 30 a Vermezzo Con Zelo, nel milanese. Per motivi ancora da chiarire, un’auto con a bordo due giovani di 30 anni ha sfondato il guardrail ed è andata a finire in fondo a una scarpata, non lasciando scampo ai due occupanti. I due hanno fatto un volo di circa sei metri, quindi l’auto ha terminato la carambola infernale in un piccolo corso d’acqua. Qualsiasi tentativo dei soccorritori di salvare loro la vita è stato vano: i trentenni sono deceduti sul colpo.

Il tragico bilancio dell’incidente di Vermezzo

Sul luogo del gravissimo incidente stradale, dopo una segnalazione, sono sopraggiunti i soccorsi, con il personale del 118 con ambulanza e elisoccorso, e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a estrarre dalla scarpata l’auto dei due sfortunati giovani con una gru. Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che si sono adoperati per comprendere la dinamica di questa assurda tragedia che ha scosso nelle scorse ore il milanese.

Stando alle prime informazioni, la morte dei due giovani è stata atroce: uno dei due a causa dell’impatto è stato sbalzato via dall’abitacolo nel quale si trovava; l’altro è morto schiacciato sotto il peso del veicolo stesso. La causa dell’incidente potrebbe essere legata a una distrazione o a un banale e tragico errore di valutazione alla guida. Alcune persone hanno assistito all’incidente per cui i soccorsi sarebbero scattati in maniera immediata, ma nonostante il rapido recupero del mezzo, i due giovani erano deceduti sul colpo.

