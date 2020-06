Morto il senatore Bertacco: il dolore di Giorgia Meloni

Lutto nel mondo della politica italiana, morto il senatore veronese Stefano Bertacco: il dolore di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Non ce l’ha fatta Stefano Bertacco, senatore di Fratelli d’Italia e assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona, scomparso nelle scorse ore all’ospedale di Borgo Trento. Una malattia che lo aveva colpito circa un anno fa si era aggravata di recente ed era stato ricoverato d’urgenza nelle scorse ore. Da sempre militante a destra, era cresciuto nelle fila del Movimento Sociale Italiano. Successivamente, era stato esponente di Alleanza Nazionale e infine aveva aderito a Fratelli d’Italia.

Leggi anche –> Blogger ucciso nel 2016: svolta nel caso di omicidio

Giorgia Meloni ricorda il senatore Bertacco

Lo ricorda in queste ore Giorgia Meloni, leader del partito del quale ha fatto parte fino all’ultimo: “Non ce l’ha fatta il senatore Stefano Bertacco, tra i migliori combattenti che la Destra italiana abbia potuto vantare – commenta Giorgia Meloni -. Quando l’ho visto l’ultima volta, dieci giorni fa, ho pensato che la vera forza non ha bisogno di essere aggressiva. La vera forza ha esattamente il volto di Stefano: gentile, sorridente, rassicurante. Era sicuro che avrebbe vinto lui sulla malattia, e forse in fondo l’ha fatto. Stefano, tutti noi siamo stati fieri di averti al nostro fianco, e combatteremo anche nel tuo nome, per l’Italia fiera e giusta che tu sognavi. Addio, fratello. Ti voglio bene”.

Eletto al Senato per la prima volta nel 2014, risultato secondo dei non eletti alle precedenti elezioni, nelle file del PdL, quando il partito si scioglie si iscrive a Forza Italia, prima appunto di passare nel 2017 a Fratelli d’Italia. Col partito della Meloni viene rieletto al Senato nel 2018, intanto un anno prima riceve dal sindaco Federico Sboarina l’assessorato a Verona, con delega ai servizi sociali. Capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato fino al 18 luglio 2018, si allontana dalla militanza politica a causa della malattia. Nonostante questo, anche durante il lockdown Coronavirus interviene nella discussione pubblica. Uno dei suoi ultimi video era un invito a restare a casa, con toni anche duri.

Leggi anche –> Laura Cardarelli, 30 anni, morta in un incidente sulla Strada Dogana