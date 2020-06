Luna Benedetto: l’addio alla giovane ballerina travolta e uccisa

Il tragico incidente stradale avvenuto a Lecce, morta Luna Benedetto: oggi l’ultimo addio alla giovane ballerina travolta e uccisa, il dolore e il cordoglio.

C’è sconcerto a Lecce per la morte – avvenuta nei giorni scorsi – di Luna Benedetto, una giovane ballerina che è stata travolta e uccisa da una Renault Megane, mentre si trovava in sella a uno scooter. La ragazza di 15 anni era in compagnia di un compagno di classe. Questi è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi. La città è oggi in lutto per questa prematura e improvvisa scomparsa. Nel tardo pomeriggio di ieri nel luogo dell’incidente è apparso uno striscione firmato dalla Curva Nord del Lecce. Poche semplici parole per salutare la giovane morta in maniera terribile.

Leggi anche –> Morto Tibor Benedek: un male incurabile ha ucciso il giocatore

L’addio a Luna Benedetto e il dolore dei familiari

Oggi è il momento del raccoglimento e del dolore: alle 16 ci sarà infatti la cerimonia funebre al Duomo, officiata dall’arcivescovo Michele Seccia. Purtroppo, per le norme anti-Covid sarà una cerimonia riservata a poche persone, ma in tanti aspetteranno sicuramente l’uscita del feretro sul sagrato. Non si danno pace in queste ore la mamma, la sorella gemella, i due fratellini e il papà Massimo. Quest’ultimo è riuscito a rientrare dal Marocco per abbracciare per l’ultima volta la sua bambina.

A investire l’adolescente è stato un 39enne di Melissano, nel Sud Salento. Il giovane uomo è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici. In ogni caso, risulta iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale e lesioni personali gravissime. Il suo legale parla di un uomo distrutto, che non si dà pace per quanto accaduto, e mette sotto accusa la strada dove è avvenuto l’incidente mortale, Viale dello Stadio, già in passato teatro di eventi luttuosi simili.

Leggi anche –> Azzano Mella, incidente: morto un giovane di 26 anni

I compagni di classe salutano Luna

In queste ore, sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano per la morte dell’adolescente, in particolare quelli dei suoi compagni di classe del Liceo Classico Palmieri. I coetanei di Luna Benedetto scrivono: “È difficile in questo momento trovare parole, parlano i nostri cuori. Vogliamo ricordarti nei momenti trascorsi tra i banchi di scuola e nella vita di tutti i giorni. Durante questi mesi passati insieme ci siamo resi conto di quanto tu fossi determinata e di quanto tu ti impegnassi in tutte le attività che svolgevi conciliando la tua più grande passione con lo studio”.

“Ci piace ricordarti come una ragazza solare” – continuano – “che rideva sempre, anche nei momenti seri, sempre sincera anche di fronte a persone adulte, dicendo sempre la tua. A scuola ogni giorno in tua compagnia non era mai un giorno perso e monotono”. Per l’ultimo addio alla ragazza, la sua famiglia ha deciso di vestirla da ballerina. Un gesto che testimonia la grande passione dell’adolescente scomparsa.