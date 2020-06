Sarri Out, i tifosi della Juve: “Ridateci Max Allegri”

I tifosi della Juve su Twitter chiedono Sarri Out dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia e rilanciano: “Ridateci Max Allegri”.

Decine e decine di tweet e una sola richiesta: l’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus. I tifosi bianconeri non hanno preso per niente bene la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia, primo obiettivo stagionale post lockdown fallito. La prova dell’Olimpico contro i partenopei da parte della squadra allenata da Sarri è stata opaca e anzi i bianconeri hanno rischiato più volte di capitolare già nei novanta minuti regolamentari. Il Napoli di Gattuso è apparso ordinato ed è andato in difficoltà soltanto nella prima parte del primo tempo.

Su Twitter si scatena il Sarri Out: l’allenatore in bilico?

Dopo un quarto di gara, la manovra della Juventus si è fatta lenta e le gambe sono iniziate a mancare: nel finale della prima frazione, ecco arrivare le grandi occasioni per i partenopei, prima il palo di Insigne, poi la parata di Buffon su Demme. A proposito del portiere bianconero, è stato senza dubbio il migliore in campo dei suoi, salvando il risultato anche in pieno recupero con una parata portentosa su Elmas. Sarri finisce al centro delle polemiche anche per la gestione dei rigoristi: non piace la scelta di far calciare Danilo, né quella di tenere Cristiano Ronaldo come ultimo rigorista.

Qualche tifoso rispolvera la richiesta di far tornare Max Allegri e posta un video del vecchio mister. Si sente l’allenatore dire: “Ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai. Se uno non vince mai, ci sarà un motivo!”. Tra i tifosi, c’è chi definisce Maurizio Sarri “mediocre e monotematico”, altri che si domandano se sia davvero tutta colpa sua. Qualcuno modifica il nome del proprio profilo in SarriOut e scrive: “Tempo fa, avevo fissato un tweet che diceva che non avremmo vinto niente con questo in panchina. Difenderlo ancora? Perché? C’è un motivo?”.

Tempo fa, avevo fissato un tweet che diceva che non avremmo vinto niente con questo in panchina. Difenderlo ancora? Perché? C'è un motivo? #SarriOut #CoppaItaliaCocaCola — SarriOut (@carlocavallar0) June 17, 2020

