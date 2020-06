Incidente per Barbara D’Urso: ustione di secondo grado – VIDEO

Barbara D’Urso, incidente per la regina della tv commerciale italiana: ustione di secondo grado, in una serie di video racconta cosa è accaduto.

A un paio di giorni dall’ultima puntata, in onda domenica su Canale 5, di “Live-Non è la d’Urso”, la conduttrice della trasmissione Barbara D’Urso ha spiegato in una serie di video sul suo profilo Instagram di essere stata vittima di un piccolo incidente. La regina della televisione commerciale italiana si è presentata ai suoi follower con una vistosa fasciatura alla mano che le deriva da un’ustione di secondo grado.

Cosa è successo a Barbara D’Urso: incidente e ustione

Ha voluto spiegare a quanti la seguono: “Devo condividere una cosa con voi, una cosa che non avrei voluto condividere ma tra due giorni sono in diretta e quindi voi l’avreste capita. Domenica dovrò andare in onda così”. Ha quindi mostrato la mano fasciata. Poi ha spiegato: “Quando mi sono resa conto che questa cosa dovrò portarla per forza così, magari coprendola con un guanto, e che quindi voi ve ne sareste accorti, ho preferito dire la verità”.

Barbara d’Urso ha spiegato che l’ustione le fa molto male, ma che comunque si tratta di un dolore sopportabile, rispetto ad altri. Ha infatti chiosato nel suo intervento: “Qui sotto ho un ustione bella importante, sono sotto antidolorifici. Ma le cose brutte sono altre, per cui guarirò”. Come detto, per ‘Live Non è la D’Urso’ è l’ultimo appuntamento stagionale, poi per la conduttrice arriverà un lungo periodo di relax e vacanza. La rivedremo a settembre, quando tornerà a riempire il palinsesto giornaliero di Canale 5. Confermati infatti Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso, Domenica Live e il Grande Fratello in versione NIP.

