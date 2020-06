Spezia Empoli: la serie B torna in campo, diretta streaming e formazioni

Si gioca questo pomeriggio alle 17.30 la partita tra Spezia Empoli: la serie B torna in campo, diretta in tv e streaming e formazioni probabili.

Dopo la lunga pausa legata al lockdown Coronavirus, è ripartito: dopo Ascoli-Cremonese, oggi il campionato cadetto vede la partita tra Spezia ed Empoli. Le due squadre di serie B lottano per un posto nei playoff di un campionato dominato dal Benevento, che come noto ha 20 punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici. Dopo che è stato assegnato il primo trofeo della stagione, con la vittoria del Napoli in Coppa Italia ai rigori contro la Juventus, si sta per aprire un vero e proprio tour de force per le squadre di serie A e serie B.

Dove vedere la partita tra Spezia ed Empoli: la diretta in tv e streaming

Quella tra Spezia ed Empoli è una partita importante: si gioca oggi pomeriggio alle 17.30 e il match non verrà trasmesso soltanto su DAZN. Infatti, l’appuntamento di oggi sarà visibile anche in chiaro su Raidue, per la prima volta in assoluto. Una novità importante, anche per via del fatto che i tifosi delle 2 squadre non potranno assistere al confronto. Per vedere la partita a pagamento in streaming, basta sintonizzarsi su DAZN, che trasmette – sempre a pagamento – anche su Sky, al canale 209. Invece, la partita può essere vista in chiaro, appunto sul secondo canale nazionale, e in alternativa in streaming su Raiplay.

Le probabili formazioni

Nel ritorno ufficiale della Serie B in campo, la Cremonese ha espugnato il Del Duca di Ascoli per tre a uno in un match molto importante in chiave salvezza. Oggi pomeriggio invece ecco arrivare la sfida playoff tra due squadre in difficoltà prima del lockdown. Queste le probabili formazioni in campo oggi pomeriggio:

La Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Mora; F. Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui. All: Vincenzo Italiano

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Nikolaou, Romagnoli, Balkovec; Bajrami, Stulac, Frattesi; Dezi; La Gumina, Mancuso. All: Pasquale Marino