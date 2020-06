Steven Assanti dopo Vite al limite: la moglie Stephanie Sanger

Stephanie Sanger, la moglie dell’ex star di ‘Vite al limite’, Steven Assanti: chi è, come è cambiata la vita dell’uomo dopo il programma.

Qualche tempo fa, vi abbiamo parlato di che fine avessero fatto i fratelli Assanti. I due avevano partecipato alla trasmissione ‘Vite al limite’ e si erano comportati in maniera del tutto differente. Steven Assanti è stato preso sotto la cura del chirurgo Younan Nowzaradan popolarmente noto come Dr. Now. Ma durante tutto il processo di dimagrimento, Steven è rimasto poco collaborativo tradendo le sue diete, lanciando anatemi e umiliando suo padre e suo fratello minore. Adesso però è tutt’altra persona, come peraltro già vi avevamo spiegato.

Chi è Stephanie Sanger, la moglie dell’ex star di ‘Vite al limite’, Steven Assanti

Già vi avevamo detto che l’uomo è sposato con una massaggiatrice dell’Iowa, Stephanie Sanger, che ha conosciuto nel 2018 e che sembra follemente innamorata di lui. Stephanie Sanger, quarantadue anni e madre di una figlia adolescente, è nata e cresciuta in Iowa. Si è laureata al “College of Natural health” in Iowa e da allora ha lavorato come massaggiatrice. Dopo le nozze, avvenute in segreto, Steven Assanti si è trasferito da lei e vive con la donna e la figlia di lei. Il fratello di Steven, Justin, non è in contatto con lui. Ma suo padre rimane in contatto con Steven, Stephanie e la figlia di Stephanie.

Steven e Stephanie uscirono insieme per un breve periodo e decisero rapidamente di sposarsi. Al matrimonio non c’era nessuno, al di là degli sposi. La notizia delle nozze non sembrò inizialmente interessare la famiglia Assanti, poi il padre si è riavvicinato al figlio. Come Steven, Stephanie preferisce stare lontano dai riflettori. Ma ci sono diverse foto della coppia sul profilo Facebook di Stephanie Sanger. La donna ha spiegato in un’intervista di aver visto Steven Assanti durante lo show e di essere rimasta affascinata da lui. Dopo qualche tempo, l’ha contattato sui social media.