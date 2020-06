Grave incidente per Alex Zanardi, l’Italia col fiato sospeso per Iron Man: le ultime notizie, il bollettino medico e le condizioni.

Sono ore di attesa e apprensione dopo l’incidente gravissimo che ha coinvolto ieri Alex Zanardi, l’atleta paralimpico italiano, campione dell’handbike e già pilota di Formula 1. Come noto, la sua carriera si era interrotta nel 2001 dopo un terribile incidente in cui ha perso l’uso delle gambe. Da quel 15 settembre 2001, il pilota seppe rialzarsi e diventare un simbolo per tutti. Si ‘reinventò’ atleta paralimpico mettendo insieme una serie di record incredibili. Seppe essere personaggio pubblico amatissimo, tanto da arrivare a condurre una trasmissione dedicata alle grandi imprese sportive.

Le ultime notizie sull’incidente di Alex Zanardi

Ieri pomeriggio, 19 giugno, intorno alle 18.00, le prime agenzie di stampa che parlavano del nuovo grave incidente, avvenuto stavolta mentre era in handbike. Per un’imprudenza, Iron Man si è schiantato contro un camion a margine di una gara in provincia di Siena. Sin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime e così tutta Italia, non solo quella dello sport, si è stretta di nuovo attorno al campione. Tra i primi a dimostrargli vicinanza, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”. Molti esponenti delle istituzioni e del mondo della politica si sono uniti al coro unanime che chiede al campione di non mollare e di vincere anche questa sfida.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Ieri il primo pensiero delle centinaia di persone che erano alla presentazione del libro a Montecatini è andato a lui: #AlexZanardi. Grande italiano, gigantesco campione pic.twitter.com/7MjxZWSb6r — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 20, 2020

Al suo fianco nella notte sono rimasti la moglie Daniela, che era al seguito della carovana, e il figlio Niccolò. Al fianco della famiglia, invece, in queste ore ci sono milioni di italiani. Poco fa l’ultimo bollettino dell’ospedale Le Scotte di Siena dove è ricoverato Iron Man: “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”.

