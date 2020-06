Andrea Sannino, chi è il cantante di Abbracciame: carriera e curiosità

Cosa sapere su Andrea Sannino, chi è il cantante di Abbracciame, divenuto virale in periodo di lockdown Coronavirus: carriera e curiosità.

Napoletano classe 1985, Andrea Sannino è diventato un tormentone nel periodo di lockdown Coronavirus grazie al suo brano ‘Abbracciame’. Infatti, la canzone ha iniziato a risuonare e a essere cantata sui balconi della città di Napoli durante i flash mob estemporanei realizzati nelle prime giornate di chiusura totale. Quei video di persone che cantano la sua hit sono diventati poi virali.

Chi è Andrea Sannino, cantante napoletano divenuto virale

La vicenda del fortunato brano ‘Abbracciame’ del cantante napoletano parte in realtà da molto lontano. Dal 2015, anno della sua pubblicazione, in tanti ne hanno fatto un inno e col lockdown Coronavirus è diventato soltanto un fenomeno ancora più di massa. Con oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube, Andrea Sannino è diventato uno dei musicisti italiani più ascoltati sul sito di condivisione video, ma non si ferma più. Di recente, ad esempio, ha pubblicato “È Gioia”, un brano dedica alla figlia di un anno, che appunto si chiama Gioia.

Il giovane cantante ha iniziato a scrivere canzoni a nove anni e a 15 ha iniziato ad appassionarsi di teatro. Già nel 2006, quando era appena 21enne, ha partecipato al programma di Rai 1 Il treno dei desideri, duettando con Lucio Dalla. Le sue collaborazioni sono state molto importanti e ad esempio tra gli autori dei suoi brani c’è Gigi D’Alessio. Sposato con Marinella Marigliano, amante del grande Renato Carosone, vive a Ercolano, nell’hinterland napoletano.

