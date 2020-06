Dopo la Coppa Italia e la Serie B torna anche il campionato di Serie A, oggi Torino Parma e Verona Cagliari: dove vedere e formazioni.

Dopo la lunga pausa legata al lockdown Coronavirus, è ripartito il calcio giocato: final four di Coppa Italia concentrata in pochissimi giorni e a spuntarla è stato il Napoli, che ha sconfitto la Juventus ai calci di rigore. Nei giorni scorsi, l’antipasto di Serie B, mentre da oggi riparte il campionato di Serie A. Nella massima serie, in questi primi giorni, si giocano alcuni recuperi, in attesa delle sfide serratissime che assegneranno scudetto e retrocessioni.

Leggi anche –> Alex Zanardi, l’Italia col fiato sospeso per Iron Man

Dove vedere le partite Torino-Parma e Verona-Cagliari: la diretta in tv e streaming

Sfide incrociate tra Torino e Parma e tra Verona e Cagliari, quattro squadre con aspirazioni diverse. Nella prima sfida, il cui fischio d’inizio è previsto per le 19.30, i padroni di casa cercano punti importanti in chiave salvezza, mentre gli ospiti, tra le rivelazioni di questo campionato, potrebbero anche puntare alla qualificazione in Europa League. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 oppure in streaming su Sky Go, sempre per gli abbonati a Sky.

Alle 21.45, il secondo match che verrà recuperato oggi all’interno appunto di un quadro molto serrato di partite ed è quello tra Verona e Cagliari, due tra le squadre rivelazione di questo campionato. Anche la partita di stasera sarà visibile a pagamento in diretta su DAZN. La partita potrebbe anche essere trasmessa in chiaro sul canale Youtube dell’emittente: sono in corso le trattative a tal proposito.

Leggi anche –> Mario Corso: addio al centrocampista della Grande Inter

Le probabili formazioni

Queste le squadre che potrebbero scendere in campo questa sera allo Stadio Grande Torino di Torino:

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Lukic, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti. ALL.: Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. ALL.: D’Aversa.

Al Bentegodi di Verona, queste le squadre in campo:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. ALL.: Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Cigarini, Rog, Birsa, Lu.Pellegrini; Pereiro, Simeone. ALL.: Zenga.