Serie A, Liga e Premier League oggi: dove vedere, streaming e formazioni

Streaming e diretta di Serie A, Liga e Premier League, le partite di oggi lunedì 22 giugno: : dove vedere e formazioni, in campo Milan e Juventus.

Dopo l’antipasto del weekend, con tre recuperi e l’Inter che battendo la Sampdoria ha riavvicinato la vetta della classifica, ora a meno sei, da oggi torna in campo la Serie A per un finale di stagione che si prospetta davvero intenso. Per gli appassionati di calcio internazionale, oggi scendono in campo anche Liga spagnola e Premier League con tre match molto interessanti.

Dove vedere Milan, Juventus e Manchester City: la diretta in tv e streaming

Per quanto riguarda la serie A, si parte alle 19.30 con le partite tra Lecce e Milan e tra Fiorentina e Brescia. Il match del Via del Mare viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e Sky Sport Serie A. Su Sky anche la partita dell’Artemio Franchi, in diretta su Sky Sport al canale 253. Alle 21.45 sarà poi la volta della partita tra il Bologna e la capolista Juventus, in diretta su Sky Sport Uno al canale 251. Le partite saranno visibili in streaming su Sky Go, sempre per gli abbonati a Sky.

Sky Football trasmette invece alle 21.00 la partita della Premier League tra Manchester City e Burnley. Su DAZN le due partite della Liga che si giocano oggi ovvero Villareal-Siviglia e Leganes-Granada. Un calendario sportivo che dunque si fa sempre più fitto in queste settimane.

Le probabili formazioni

Queste le squadre che potrebbero scendere in campo negli stadi della serie A, dove le partite si giocheranno a porte chiuse:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, Saponara; Lapadula. ALL.: Liverani.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. ALL.: Iachini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mangraviti, Mateju, Martella; Viviani, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Alf.Donnarumma. ALL.: Diego Lopez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. ALL.: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.