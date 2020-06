La misteriosa morte in Spagna del cameraman siciliano Mario Biondo, le rivelazioni di Vladimir Luxuria: “Non credo al suicidio”.

Continua a far discutere la vicenda di Mario Biondo, il cameraman siciliano trovato impiccato nel salotto di casa sua a Madrid il 30 maggio 2013. I familiari sono convinti che il giovane non si sia suicidato, ma che sia stato ucciso e da anni lanciano accuse molto precise. Una delle ipotesi emerse è che l’uomo sia stato ucciso mentre riposava sul divano di casa, con un colpo alla testa assestatogli da qualcuno che poi ha inscenato il suicidio per impiccamento. Ma chi e perché avrebbe ucciso il cameraman italiano, che all’epoca conviveva con la moglie Raquel Sanchez Silva, nota presentatrice spagnola.

Vladimir Luxuria sul caso Mario Biondo: i ricordi dell’ex parlamentare

Mentre la pista del suicidio adesso torna a essere l’unica battuta anche dalla magistratura italiana, con il Tribunale di Palermo che probabilmente archivierà il caso il mese prossimo, chi ha conosciuto il cameraman italiano non crede all’ipotesi che il giovane si sia impiccato. Emergono anche le rivelazioni inedite di Vladimir Luxuria, intervistata dalla trasmissione televisiva ‘Le Iene’. L’ex parlamentare di Rifondazione Comunista ha conosciuto Mario Biondo e spiega: “Ricordo benissimo quel giorno”.

Vladimir Luxuria, inviato dall’Isola dei Famosi spagnola nel 2012, parla di un rapporto di sottomissione del cameraman alla moglie: “Sembrava il suo cagnolino, con lei che lanciava il bastoncino e gli diceva di andarglielo a prendere”. Luxuria e Mario Biondo, insieme al resto della troupe, hanno vissuto fianco a fianco sull’Isola dei Famosi per tre mesi. Nega quindi quanto viene affermato sul cameraman, ovvero che avesse problemi di dipendenza dalla cocaina. Vladimir Luxuria sottolinea: “Di chi stiamo parlando? Quale film sta cercando di scrivere qualcuno per screditare l’immagine di Mario?”.