Monte Bianco, terremoto in Alta Savoia tra Italia e Francia

Terremoto in Alta Savoia tra Italia e Francia, scossa questa mattina sul Monte Bianco nei pressi del confine svizzero, la mappa del sisma.

Una scossa di terremoto è stata avvertita stamattina sul Monte Bianco. L’epicentro del sisma, avvenuto a una profondità di 10 km, è in Alta Savoia. La magnitudo della scossa di questa mattina è 3.4 e il sisma si è sviluppato alle 8.25. L’ipocentro a una profondità di 10 km, in territorio svizzero. Oltre alla Svizzera, coinvolte dalla scossa, che non ha provocato alcun danno, anche Italia e Francia.

La mappa del terremoto sul Monte Bianco

La scossa di questa mattina in Alta Savoia sarebbe stata avvertita anche in Valle d’Aosta. In ogni caso, dalle informazioni reperibili sul sito dell’Ingv stamattina, non risulta alcun comune italiano coinvolto entro i 20 km dall’epicentro del terremoto di questa mattina. Queste le coordinate geografiche del sisma: coordinate geografiche (lat, lon) 46, 6.97. Tra i comuni più vicini all’epicentro, ci sono Chamonix-Mont Blanc in Francia e Martigny in Svizzera.

La scossa nei pressi della Catena delle Aiguilles de Chamonix, sul versante più settentrionale della vetta del Monte Bianco, la più elevata d’Europa. Tra le città più grandi vicine all’epicentro ci sono Aosta in Italia, Losanna e Montreux in Svizzera. Qui abita una folta comunità di italiani. Non arrivano però segnalazioni via social rispetto al fatto che la scossa sia stata avvertita in quella zona.

