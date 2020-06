Maddie McCann: la foto inedita del presunto assassino

La foto inedita del presunto assassino di Maddie McCann, Christian Brueckner, scattata nel 2006 potrebbe portare a nuove segnalazioni.

Una foto è emersa ieri che mostra come il sospetto della scomparsa e morte di Madeleine McCann, Christian Brueckner, potesse avere un aspetto diverso all’epoca dei fatti. Una foto segnaletica della polizia del 2006 del pedofilo tedesco mette in mostra più capelli di altri scatti. Questa nuova foto potrebbe portare alla testimonianza di nuovi testimoni. Non è infatti da escludere che qualcuno possa non aver riconosciuto oggi il presunto pedofilo, perché lo ricorda con un aspetto diverso.

Le ultime notizie sul caso Maddie McCann

La foto risale a 11 mesi prima dei fatti: la piccola è scomparsa a Praia da Luz a maggio 2007, quando il suo presunto rapitore avrebbe avuto circa 30 anni. La foto è stata rivelata nei documenti del tribunale in merito al suo arresto per furto di un camion diesel a Portimao, in Algarve. Un altro scatto, ritenuto una foto di passaporto, è stato scattato nel 1996, dopo il suo rilascio da una prigione tedesca. Brueckner, 43 anni oggi, era stato incarcerato per violenza sessuale su una bambina di sei anni in un parco giochi.

Al momento del suo arresto nel 2006, viveva in una fattoria ai margini della spiaggia di Praia da Luz. Il suo amico austriaco Michael Tatschl ha riferito di aver detto alla polizia che Brueckner “era un ottimo ladro” che aveva preso di mira ricchi appartamenti per turisti. Intanto, il detective Goncalo Amaral, che ha a lungo indagato sul caso, ha definito il presunto pedofilo “un capro espiatorio”, tornando invece ad accusare i genitori della piccola. L’avvocato, Rogerio Alves, amico di famiglia dei McCann, ha replicato a queste accuse, definendole “fantasiose”.

La nuova foto di Christian Brueckner –>

