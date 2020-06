Malefix, il compagno di Silvia Provvedi, arrestato per ‘ndrangheta

Choc Silvia Provvedi, arrestato per ‘ndrangheta il suo compagno Giorgio De Stefano: operazione Malefix, come il soprannome dell’imprenditore.

Ad appena qualche giorno dalla nascita della primogenita, Giorgio De Stefano, all’anagrafe con il cognome della madre Giorgio Sibio Condello, compagno di Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato arrestato. L’uomo è finito in una retata della Polizia, scattata all’alba. Colpiti capi e gregari delle storiche cosche della ‘Ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri, operanti a Reggio Calabria. Oltre che in Calabria, arresti sono stati effettuati a Milano, Como, Napoli, Pesaro Urbino e Roma.

Leggi anche –> Le Donatella, carriera e curiosità del duo modenese

Chi è Malefix: Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi

L’operazione è stata denominata Malefix, che è proprio il soprannome che Silvia Provvedi aveva dato al compagno misterioso durante il Grande Fratello Vip. Finito in manette anche il fratello di Giorgio, il boss Carmine De Stefano. ‘Malefix’ da diversi anni viveva a Milano ed era diventato un imprenditore della ristorazione. Gestiva infatti il ristorante Oro di Milano. Un anno fa circa, erano emersi i rapporti di parentela dell’uomo con alcuni noti ‘ndranghetisti. In particolare, il giovane imprenditore era il figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso nel 1985.

Dopo la morte del padre, aveva assunto il cognome della madre, Sibio Condello, poi recentemente è tornato a usare il cognome del genitore ucciso. Originario di Archi, quartiere di Reggio Calabria, finora non era emerso alcun coinvolgimento in affari di ‘ndrangheta. Invece – dopo al morte di suo padre a metà anni Ottanta – ha raccontato Il Corriere della Sera qualche tempo fa, “esplose una guerra di ‘ndrangheta da 700 morti in tutta Italia”. Lo scorso 18 giugno, Silvia Provvedi ha partorito Nicole, figlia per l’appunto dell’imprenditore Giorgio De Stefano. Quest’ultimo, in passato, era stato fidanzato con la pallavolista Veronica Angeloni. Secondo quanto aveva rivelato la stessa cantante, ex fidanzata di Fabrizio Corona, nei piani suoi e dell’imprenditore c’era il matrimonio.