Albizzate tragedia: mamma e figli morti nel crollo di un cornicione

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri ad Albizzate, in provincia di Varese: mamma e figli morti nel crollo di un cornicione.

Sono una mamma di 38 anni e due figli piccoli, rispettivamente di 5 anni e di 15 mesi appena, le vittime del dramma che si è consumato ieri pomeriggio ad Albizzate, comune in provincia di Varese. Salvo l’altro figlio della donna, che ha assistito impotente alla tragedia. Il cornicione di una struttura ha ceduto, proprio mentre passava la mamma coi suoi figli. Il crollo è avvenuto intorno alle 17.30 e ha coinvolto un’ex capannone industriale. Questo ospitava una pizzeria, un ristorante e una lavanderia.

La tragedia di Albizzate: parla il sindaco

A quanto pare, l’edificio era stato ristrutturato da poco e ora bisognerà fare chiarezza sulle ragioni del cedimento strutturale. Ferita nel crollo una donna di 42 anni, che ha riportato escoriazioni e una prognosi di 20 giorni. Mirko Zorzo, sindaco di Albizzate, che ha una attività nello stesso edificio del crollo, è sotto choc per l’accaduto. Questo il suo drammatico racconto, riportato dal quotidiano ‘Il Giorno’: “Ero sul marciapiede, ho lasciato passare la signora con i suoi bambini, pochi secondi e non li ho più visti. D’un tratto mi sono sentito avvolto dalla polvere, quando sono riuscito ad aprire gli occhi mi sono reso conto che quella famiglia era rimasta sotto”.

Diverse le testimonianze, come quella della dipendente di un supermercato che ha accudito il figlio della vittima rimasto illeso: “E’ stato un boato assurdo, come un’esplosione”. Le vittime di questa assurda tragedia sono Fouzia Taoufiq, 38enne di origini marocchine, e i suoi due figli, Soulaymane e Yaoucut. La Procura di Varese ha adesso aperto un fascicolo per omicidio e disastro colposi. Al momento non ci sono ancora indagati. Intanto, arriva il cordoglio e la vicinanza per questa tragedia da parte del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

