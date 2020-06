Tonino Cardamone: storico personaggio di Paolo Caiazzo

Chi è Tonino Cardamone, giovane in pensione: storico personaggio di Paolo Caiazzo, il 40enne con disturbi mentali amatissimo dal pubblico.

Classe 1967, nato a San Giorgio a Cremano, stessa città di Massimo Troisi, Paolo Caiazzo a partire da metà anni Ottanta tenta la strada del teatro, ma soltanto nei primi anni Zero esplode. Questo grazie ad alcuni personaggi ormai celebri da lui interpretati e alla possibilità di partecipare a trasmissioni televisive di successo. Tre sono i personaggi più amati e conosciuti dal pubblico. Il primo è il giapponese ‘Ndò, turista in visita a Napoli e vittima di continui furti. C’è poi Max Playstation, un nerd trentenne che passa le sue giornate davanti alla consolle. Infine, il più noto è Tonino Cardamone, giovane in pensione.

Paolo Caiazzo e il suo rapporto con Tonino Cardamone, il personaggio che lo ha reso celebre

Sin dal suo esordio, Tonino Cardamone diventa il personaggio più amato tra quelli interpretati da Paolo Caiazzo e quello di maggiore successo. Cuffia invernale d’ordinanza in testa, il comico esordisce con “A capa mia non è buona!”, battuta che ha dato il nome anche al primo libro scritto da Caiazzo. Segue a quella prima pubblicazione il libro con DVD “Tonino Cardamone Giovane in pensione”. Quindi arrivano una serie lunghissima di spettacoli con relative repliche, sempre basate sullo stesso personaggio.

Il “giovane in pensione” portato sul palco da Paolo Caiazzo è un 40enne pensionato per disturbi mentali, che sostiene addirittura di essere il Presidente del Consiglio. Ironico ritratto di un falso invalido, in realtà sembra che Cardamone si finga mentalmente disturbato soltanto per ottenere l’assegno mensile. Un personaggio dal quale Caiazzo ha provato negli anni a distaccarsi, ma senza mai riuscirci, tant’è che ancora oggi lo ripropone in televisione nel corso della trasmissione ‘Made in Sud’.

