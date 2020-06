Loretta Goggi, la malattia che ha colpito la sua famiglia

La malattia che ha colpito la famiglia di Loretta Goggi: l’Alzheimer, la cugina vittima di questo male oscuro e l’impegno a favore dei malati.

Nata a Roma il 29 settembre del 1950, cantante e attrice di successo, Loretta Goggi insieme alla sorella Daniela è in prima linea nella lotta all’Alzheimer. Le due sorelle hanno preso parte tempo fa come attrici al cortometraggio ‘Sogni’, diretto da Angelo Longoni. Un breve lavoro dove la nota cantante, interprete di ‘Maledetta primavera’, soffre appunto di questa patologia, che in Italia riscontra ogni anno decine di migliaia di nuovi casi. Nel cortometraggio, sua sorella Daniela interpreta invece il ruolo della dottoressa che l’ha in cura.

L’Alzheimer e Loretta Goggi: la cantante parla della malattia

La malattia colpisce milioni di vite in tutto il mondo ogni anno secondo il Rapporto mondiale sull’Alzheimer 2018, ma sia la causa che la cura della malattia rimangono un mistero in campo medico. Un dramma quotidiano del quale la famiglia di Loretta Goggi non è esente: “Purtroppo anche io e mia sorella abbiamo avuto un’esperienza di Alzheimer in famiglia. Nostra cugina ne soffriva. Era una donna piena di vita, ma con la malattia ha perso prima la memoria e poi la voglia di vivere. Se ne è andata poco più di un anno fa. C’è un’unica persona che ha riconosciuto fino all’ultimo momento: il marito che l’ha sempre accudita, giorno e notte”.

Ha spiegato ancora Loretta Goggi: “Occuparmi di questioni che stanno a cuore alla nostra società è una cosa che faccio da molti anni e sono felice quando, grazie al mio lavoro, posso attirare l’attenzione su queste problematiche”. Quindi ha ricordato: “Questa malattia mi ha portato via una cara cugina un anno fa e mia mamma soffriva di demenza senile. Sono situazioni che conosco da vicino”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole della sorella Daniela: “Solo Dio può darti la forza di affrontare un tale dolore, di vedere una persona cara che non ti riconosce più e che non vuole né mangiare e né bere. Mi chiedo spesso come faccia chi non crede, le prove diventano impossibili da superare. Mi auguro che la ricerca riesca a capire cause e rimedi per questa malattia”.

