TikTok, Siya Kakkar star dei social morta suicida a 16 anni

Siya Kakkar star indiana dei social network e in particolare di TikTok morta suicida a 16 anni: chi era, il dramma del suo misterioso suicidio.

La star indiana di TikTok Siya Kakkar è morta, secondo i mezzi di informazione locali. Aveva 16 anni. La star dei social media, che ha raccolto un seguito di oltre 1,3 milioni di fan sulla popolare piattaforma, è stata trovata morta a causa di un sospetto suicidio il 25 giugno nella sua casa di Nuova Delhi, in India. Il manager di Kakkar ha detto di essere convinto che la sua morte fosse il risultato di qualcosa che stava accadendo nella sua vita personale. “Questo deve essere dovuto a qualcosa di personale… dal punto di vista del lavoro tutto andava bene”, ha affermato.

Chi era Siya Kakkar, la star di TikTok

Il suo manager ha anche aggiunto di aver parlato con lei qualche giorno prima del suicidio e di non aver notato atteggiamenti strani. La star dei social media era famosa per i suoi balletti ed era attiva su TikTok (il suo più grande seguito), Instagram dove aveva 169.000 follower, Snapchat e YouTube. Secondo quanto riferito, ha pubblicato un video di se stessa che sorride mercoledì sera poco prima della sua morte.

Fonti della famiglia di Siya Kakkar hanno riferito ai media locali che la defunta adolescente stava ricevendo “minacce”. Tuttavia la polizia ha dichiarato di non essere in grado di confermare a questo punto dell’indagine se queste fossero o meno un motivo della sua morte. In queste ore, intanto, ci sono diversi tributi sui social media per la giovanissima star di TikTok. Sono in molti a essere sconvolti dalla sua morte e a chiedersi il perché di quanto accaduto. In particolare, sono altre giovanissime star dei social a renderle omaggio.

