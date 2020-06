Bambino morto in Virginia dopo essere stato dimenticato in auto

Nuovo dramma in Virginia: un bambino è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal padre “per un lungo periodo di tempo”.

Un bambino è morto dopo essere stato lasciato in una macchina a Springfield, in Virginia. Lo rivela in queste ore un rapporto della polizia della contea di Fairfax. Il drammatico episodio, che riapre ferite annose, è successo nel blocco 6400 di Meriwether Lane. Dopo aver completato l’indagine sul posto, le forze dell’ordine ritengono preliminarmente che il padre “abbia inavvertitamente lasciato il bambino in un’auto per un lungo periodo di tempo”.

Dimenticato in auto dal padre: bambino morto in Virginia

La vicenda è in via di sviluppo e ulteriori dettagli ancora non sono noti rispetto a quanto accaduto. Secondo un recente studio, pubblicato ai primi di giugno negli Stati Uniti, un cosiddetto “effetto collaterale positivo” rispetto al lockdown Coronavirus si è avuto proprio sul tema dei minori dimenticati in auto. Secondo quanto riferisce questo studio, infatti, durante la pandemia c’è stato un minor numero di morti tra i minori dimenticati o lasciati in auto che diventano trappole roventi negli Stati Uniti.

Tra il 1998 e il 2019, il Maryland ha avuto 14 decessi pediatrici causati da colpi di calore per via degli abbandoni di minori in veicoli. La Virginia, dove si è registrato l’ultimo episodio, ne ha avuti ben 26. Un’eccezione positiva arriva dallo stato di Washington. In questo caso, infatti, appena un decesso si è registrato in un ventennio. In Italia, da qualche tempo, sono stati resi obbligatori dei dispositivi “anti-abbandono” collegati ai seggiolini per i bambini in auto.

