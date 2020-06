Desirée Caruso: chi è l’infermiera e perché un suo video è diventato virale

Chi è l’infermiera Desirée Caruso dell’ospedale di Rivoli, Torino e perché un suo video è diventato virale durante l’emergenza Coronavirus.

Una pandemia e un lockdown vissuti in maniera diversa quelli delle due infermiere dell’ospedale di Rivoli, Torino, Desirée Caruso e Lieselotti Tinkhauser, che per stemperare la tensione alla fine di un turno di lavoro si sono messe al pianoforte. Hanno intonato così ‘Imagine’ di John Lennon. Un gesto semplice, ma che è diventato virale sui social network ed è stato ripreso da diverse testate nazionali, finendo sul sito di Repubblica e su quello del TgCom24.

Chi è la giovane infermiera Desirée Caruso: il suo racconto

La giovane infermiera Desirée Caruso, intervistata a Timeline Focus, è tornata a parlare di quel video e della successiva esperienza: “Oggi va bene, siamo tornati a pieno ritmo, come prima del Covid, nel bene e nel male ovviamente. Arrivano ancora pazienti sospetti, ma anche gli ultimi pazienti positivi con cui abbiamo avuto a che fare non sono paragonabili ai primi”. Ha poi aggiunto: “Questo ci fa lavorare anche con un altro spirito”.

“Mi capita spesso di ripensare a quel periodo e di fare il gioco delle differenze. Personalmente, è cambiato anche il mio lavoro, non lavoro più al Pronto Soccorso. Per me e Lotti, l’infermiera che era con me quel giorno, quella situazione ci ha dato una carica per andare avanti”, ha proseguito la giovane infermiera, facendo riferimento proprio all’episodio del video divenuto virale.

Ecco il video di ‘Imagine’ interpretata dalle infermiere di Rivoli –>

