Padre Paul Iorio: chi è l’ex hippie diventato sacerdote

Chi è padre Paul Iorio, l’ex hippie diventato sacerdote: la sua storia e le sue origini, dalla ricerca della spiritualità all’aiuto verso gli ultimi della Terra.

Padre Paul Iorio, un sacerdote italoamericano nato nel 1952 a Syracuse, nello Stato di New York, ha una vita incredibile, che ha raccontato in un libro dal titolo “Il sacco a pelo e la croce”. Il sacerdote dice di essersi riscoperto da figlio dei fiori a figlio di Dio. Infatti, prima di prendere i voti, il prete è stato un hippie e sperimentatore teatrale. Ha girato il mondo, abitando a New York, Roma, Assisi, Washington, anche dopo aver preso i voti. Questo a dimostrazione che non ha abbandonato quel suo spirito da viaggiatore.

La storia di Padre Paul Iorio, da hippie a sacerdote

Il sacerdote si è messo al servizio degli ultimi, dai tossicodipendenti fino ai bambini nelle fogne di Bucarest. Infine, è arrivato nella provincia di Frosinone, dove ha deciso di fermarsi, alla ricerca di “una vita più sedentaria, nel silenzio e nella preghiera, a servizio della Chiesa locale”. Pietro Antonicelli, figlio spirituale di padre Paul Iorio, nella postfazione del libro, definisce il sacerdote “un Cercatore di Dio, uno che non si stanca di seguirLo. Non si stanca di mettersi in discussione, di preparare ancora una volta la sua bisaccia e partire perché ha ben compreso che siamo tutti pellegrini e forestieri su questa terra, ma la patria celeste è già nel suo cuore”.

Adesso padre Paul Iorio non solo ha preso i voti, ma ha conosciuto anche il saio francescano. Chi ha avuto a che fare con lui è perché ha condiviso l’esperienza di “San Masseo” ad Assisi. Il sacerdote e frate ha anche promosso le cosiddette “Missioni itineranti” all’interno dell’Ordine dei Frati Minori in Italia. Intervistato dal portale Aleteia.org, qualche tempo fa, ha confidato:” Vorrei spronare le persone a leggere la propria vita come una storia di salvezza, ossia avere uno sguardo attento a riconoscere l’intervento e la presenza di Dio nella loro esistenza”.