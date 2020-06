Attentato borsa Karachi: strage in Pakistan, bilancio gravissimo

Strage in Pakistan, bilancio gravissimo dopo l’attentato di questa mattina avvenuta alla borsa di Karachi, capitale economica del Paese.

Almeno 10 persone, tra cui 4 terroristi sono stati uccisi dopo che un commando armato ha attaccato la borsa del Pakistan a Karachi alle 10 di stamattina, lunedì 29 giugno. Secondo quanto riferito, quattro guardie della Borsa di Karachi sono state uccise nell’attacco terroristico. I terroristi hanno lanciato granate vicino al KSE. L’attacco con la bomba è stato seguito da spari. Sette persone, tra cui un poliziotto, sono rimaste ferite nell’attacco.

Borsa di Karachi sotto attacco: bilancio tremendo

L’agenzia di stampa pakistana Dawn ha spiegato che polizia e reparsi speciali sono arrivati ​​sulla scena subito dopo l’attacco e hanno eliminato tutti e quattro i terroristi. I funzionari della sicurezza stanno attualmente effettuando un’operazione nell’area, alla ricerca di eventuali altri sospetti. La polizia ha recuperato armi e bombe a mano dagli aggressori. Fonti hanno riferito che i terroristi indossavano uniformi della polizia dando l’impressione di essere poliziotti in servizio fuori dalla propria zona di competenza.

Il governatore del Sindh Imran Ismail ha condannato l’attentato e ha affermato che coloro che sono coinvolti nell’attacco codardo non saranno risparmiati. Lo stato di emergenza intanto è stato dichiarato in tutti gli ospedali di Karachi e II Chundrigar, la strada sede dell’attentato, è stato blindata. La strada Chundrigar II è anche conosciuta come Wall Street del Pakistan. Karachi è una delle città più importanti del Pakistan ed è la capitale finanziaria del Paese asiatico.

