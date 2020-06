Carolina Rey, chi è il nuovo volto di ‘C’è tempo per…’

Chi è Carolina Rey, carriera curiosità e vita privata del nuovo volto di ‘C’è tempo per…’, programma in onda su Raiuno, conduttrice e cantante.

Parte oggi 29 giugno 2020, su Raiuno in tarda mattinata, un nuovo programma dedicato alla terza età. Si tratta di ‘C’è tempo per…’, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Gli inviati in giro per l’Italia sono Paolo Notari, Carolina Rey e Barbara Di Palma. Il primo è un volto noto della televisione italiana, mentre la terza la conosciamo tutti come inviata di La vita in diretta e Storie italiane. Anche Carolina Rey è ormai un volto molto amato a livello televisivo, avendo esordito ragazzina a teatro ed essendo diventata la conduttrice per eccellenza di Rai Gulp.

Carriera e curiosità su Carolina Rey

Sempre giovanissima è nel programma televisivo Piccole canaglie in onda su Canale 5, condotto da Pino Insegno e Simona Ventura. Quindi dal 2006 prende parte alla trasmissione Cominciamo bene su Rai 3 in qualità di opinionista e successivamente è la cantante solista di Festa italiana in onda su Rai 1. Ha recitato in alcune fiction televisive ed è apparsa in alcune pellicole dirette da Fausto Brizzi, Christian Marazziti, Francesco Miccichè. Nel 2013 è la conduttrice del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, tv dedicata alla programmazione per i più piccoli, della quale diventa appunto il volto fisso.

Inizia da quel momento anche una collaborazione con il Telefono Azzurro conducendo alcuni speciali realizzati dall’organizzazione a tutela dei minori. Nel luglio del 2013 è attrice del video clip Movidindi di Ilaria Porceddu. Nel 2016 si apre per lei una parentesi a Mediaset dove affianca Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nel programma “La settima porta”, su Rete 4. Torna quindi in Rai, come inviata del programma La vita in diretta Estate, e si dedica appunto al cinema e alla musica. Successivamete conduce la trasmissione musicale “Un palco per due” con Lorenzo Baglioni. Quindi, conduce l’ultima parte della serata “L’anno che verrà” dopo Amadeus, e a marzo 2020 approda su Sky Arte con lo speciale “Ulisse, l’arte e il mito”. Ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento per la colonna sonora del film Sconnessi. Compagna del produttore Roberto Cipullo, i due hanno un figlio nato nel 2018.