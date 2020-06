Erica Lopez morta per difendere il fidanzato in una rissa

Una giovane di 19 anni, Erica Lopez, è morta salvando il suo fidanzato in una rissa, sfociata poi in una sparatoria fuori da un bar a New York.

Secondo quanto riferito, una giovane di 19 anni ha salvato la vita del suo ragazzo quando lo ha spinto via mentre un uomo gli sparava. L’episodio è avvenuto dopo un alterco in un bar di New York City. Il presunto assassino, Ruddy Osias, 27 anni, proviene da Bayswater, nel Queens, ed è stato arrestato nel fine settimana. Viene accusato dell’omicidio di Erica Lopez, che si è frapposta tra lui e il suo fidanzato, Andres Arias, 21 anni. Stando alla ricostruzione, la giovane coppia era in giro per un compleanno di un parente.

La sparatoria in un cui è morta Erica Lopez

Mentre il gruppo di amici si trovava in un locale, sembra che anche per via dell’alcol si sia creata una lite con un altro gruppo presente nel bar. A un certo punto, la lite è sfociata in rissa ed è proseguita fuori. Erica Lopez e Andres Arias lasciarono il bar verso mezzanotte. Sulla strada non lontano dal bar, la donna e il suo ragazzo sono stati avvicinati da alcune delle persone con cui stavano discutendo all’interno. Prima che se ne rendessero conto, un’auto si fermò e Osias presumibilmente saltò fuori dall’auto.

Probabilmente, l’istinto portò la povera Erica Lopez a lanciarsi sul suo fidanzato per proteggerlo e venne colpita in pieno petto dal colpo di pistola esploso. Anche Andres Arias venne ferito di striscio, ma secondo quanto viene riportato è vivo grazie all’intervento della sua fidanzata. La coppia fu quindi portata d’urgenza all’ospedale Bellevue, dove la 19enne è giunta cadavere. Nel locale dove si sarebbe scatenata la lite, tutto sarebbe partito per un palpeggiamento subito dalla ragazza, che era stata protetta dal fidanzato. Gli animi, a quanto pare, si sarebbero poi scaldati. Una delle amiche della giovane, Alma Johana Corona, ha affermato che “Erica aveva così tanti amici. Era gentile con tutti. Aveva una personalità meravigliosa, energica. Non riesco proprio a credere che sia successo a lei”.

