Firenze, incidente in scooter: morto un giovane di 28 anni

Nella notte, morto un giovane di 28 anni a Firenze: incidente in scooter su Lungarno Soderini, la dinamica del mortale sinistro in centro.

Un dramma si è consumato nella notte a Firenze, su Lungarno Soderini. La vittima ha solo 28 anni ed è originaria di Sesto Fiorentino. Il giovane in sella a uno scooter si trovava all’altezza di piazza di Cestello. A un certo punto, per cause da accertare, è caduto e scivolato. Il giovane uomo, classe 1992, è andato a sbattere contro un cantiere edile. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto, dopo l’incidente, sono giunti gli uomini della Polizia Municipale.

Giovane morto in un incidente a Firenze

Sul luogo del drammatico incidente, anche uomini e mezzi del Suem 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane di Sesto Fiorentino, identificato in G. M., classe 1992. La Polizia Municipale sta eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il cantiere nei pressi del quale si è verificato l’incidente è stato posto sotto sequestro. Non sarebbe da escludere che il giovane di 28 anni abbia perso l’equilibrio per qualche ostacolo incontrato sul manto stradale.

Il Lungarno Soderini è rimasto chiuso fino alle 7.15 circa, mentre la salma del 28enne è stata rimossa dall’asfalto, una volta appurato che per lui non c’era nulla da fare. Troppo gravi erano infatti le ferite riportate dal giovane, morto a quanto pare prima dell’arrivo dei soccorsi. Si trova ora in obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, potrebbe essere necessaria l’autopsia sul corpo senza vita del giovane rimasto ucciso nell’incidente avvenuto nella notte.

