Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 30 giugno

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi martedì 30 giugno 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Siamo all’ultima estrazione del mese di giugno per le principali lotterie, con un Jackpot del SuperEnalotto che diventa sempre più ricco e che vale ben 56,6 milioni di euro. Nell’ultima estrazione, sabato scorso, si è sorriso per due belle vincite da oltre 90mila euro, ovvero due 5 al SuperEnalotto realizzate a Rodano (Milano) e Mira (Venezia). Bene anche il Lotto tradizionale, che premia due quaterne da 216.600 euro a testa realizzate a La Loggia, piccolo centro in provincia di Torino e Roma. Siamo ora pronti a scoprire tutti i numeri di oggi delle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar. Finestra anche su 10 e Lotto e Simbolotto, quest’ultimo concorso abbinato per l’ultima volta alla ruota di Napoli.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 30 giugno 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 6 7 57 61 79 89

Numero Jolly 63

SuperStar 3

Estrazioni del Lotto di oggi 30 giugno 2020 ore 20:00

BARI 24 74 68 69 45

CAGLIARI 74 32 58 1 84

FIRENZE 50 63 60 11 69

GENOVA 86 82 34 68 29

MILANO 20 63 71 75 11

NAPOLI 17 27 76 15 57

PALERMO 37 61 25 68 10

ROMA 85 61 54 7 43

TORINO 51 53 1 44 41

VENEZIA 77 22 85 32 69

NAZIONALE 13 75 44 72 10

10 e Lotto: estrazione serale 30 giugno 2020

17 20 22 24 27

32 37 51 50 53

58 60 61 63 68

74 77 82 85 86

Numero Oro 24

Doppio Oro 24 74

I 5 simboli di Simbolotto 30 giugno 2020

Ruota di Napoli