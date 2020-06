Violenta tre sorelle davanti alla nonna: l’anziana morta d’infarto

Un uomo col volto coperto violenta tre sorelle davanti alla nonna in casa loro: l’anziana morta d’infarto dopo aver assistito all’orrore.

Una donna è morta per lo shock dopo essere stata trattenuta sotto la minaccia di una pistola. La nonna di tre nipoti, sorelle tra loro, è stata costretta a guardare mentre le tre giovani terrorizzate venivano brutalmente violentate davanti a lei. La donna di 71 anni, sconvolta, si trovò di fronte un intruso in un passamontagna che fece irruzione in casa sua. L’uomo ha rinchiuso le tre sorelle di 19, 22 e 25 anni che vivono con la nonna nella sua camera da letto.

Leggi anche –> Quarto Oggiaro: Tommaso Libero Riva uccide il vicino di casa

Nonna morta d’infarto dopo aver assistito all’orrore

Successivamente, le ha trascinate una alla volta per violentarle, L’episodio drammatico è accaduto nella proprietà dell’anziana donna, a Impendle in Sudafrica. La polizia che indaga sull’episodio scioccante di un triplo stupro crede che il trauma di dover assistere impotente a ogni singolo calvario abbia fatto venire un infarto alla povera donna. Il portavoce della famiglia Mzandwile Ndlovu ha dichiarato: “Il sospettato aveva rinchiuso le tre ragazze nella stanza della nonna e le ha portate fuori una per una e violentate”.

Prosegue l’uomo: “Abbiamo trovato la nonna in casa ma era già morta e pensiamo che fosse così inorridita da ciò che ha visto in questi atti malvagi che questo le ha causato un attacco di cuore. Le tre ragazze hanno detto che il sospettato non l’ha toccata o ferita, quindi deve essere così”. La sconcertante versione dei fatti viene confermata dalla portavoce della polizia sudafricana, il capitano Nqobile Gwala. L’episodio ha provocato sconcerto non solo in Sudafrica ed è stato rilanciato dai tabloid inglesi. Non si conoscono i nomi dell’anziana vittima e delle tre sorelle stuprate.

Leggi anche –> Vittoria De Paoli, morta giovane attrice: la fiction con Cristiana Capotondi