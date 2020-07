Ellie Goldstein: la modella Gucci affetta da sindrome di Down

La nuova modella Gucci è affetta da sindrome di Down: chi è Ellie Goldstein, la sua incredibile storia e la sua carriera nella moda.

Sta facendo molto discutere la scelta di Gucci di scegliere come nuova modella una ragazza di 19 anni, inglese, che si chiama Ellie Goldstein. Ellie ama leggere, recitare e ballare, e ha una personalità sicura ed estroversa. Ha una sensibilità unica e una profonda passione per le arti dello spettacolo. Occhi verdi e capelli castani, viso dolcissimo, la ragazza ha la sindrome di Down. Una scelta inedita ma importante, quella della casa di moda.

L’incredibile storia di Ellie Goldstein: chi è la modella

Originaria di Ilford, cittadina dell’Essex, la giovane modella ha iniziato a sfilare grazie a un contratto firmato con Zebedee Management. Ha infatti realizzato prima di Gucci diverse pubblicità e shooting: questa è però per lei sicuramente l’esperienza più importante della sua vita. La sua è un’esperienza importante, perché è riuscita a trasformare la sua diversità in una grande opportunità e ha ottenuto una serie di riscontri positivi nel campo della moda, della pubblicità e dello spettacolo.

Le sue collaborazioni più importanti fino a oggi erano state con Superdrug, Nike e Vodafone. Quindi oggi questa nuova incredibile opportunità lavorativa: volto della nuova campagna beauty di Gucci, sponsorizza infatti l’uscita del nuovo mascara L’Obscur. Nel frattempo Ellie Goldstein continua a studiare: è infatti iscritta alla facoltà di arti performative del college di Redbridge.

