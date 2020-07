Esplode una centrale elettrica, strage: 6 morti e decine di feriti – VIDEO

Strage in India, esplode una centrale elettrica: 6 morti e decine di feriti, secondo caso in appena un mese, il video dell’esplosione.

Almeno sei persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell’esplosione di una caldaia nella centrale elettrica della NLC India Ltd a Neyveli, nello stato meridionale del Tamil Nadu. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe della seconda esplosione in due mesi. In queste ore, le televisioni indiane trasmettono le drammatiche immagini dell’incendio di oggi, che ha provocato una nuova strage. “Sei persone sono morte sul posto. Altri sedici sono stati ricoverati (in ospedale)”, ha detto S Latha, ispettore presso una stazione di polizia locale a Neyveli.

Leggi anche –> Firenze, incidente in scooter: morto un giovane di 28 anni

L’esplosione di oggi in una centrale elettrica e il precedente

Purtroppo, l’esplosione di oggi ha un drammatico e recente precedente. In un’esplosione nello stesso impianto il 7 maggio, cinque persone sono morte e tre sono rimaste ferite, ha detto Latha. NLC India e una portavoce del ministero del carbone, che controlla la società, non hanno immediatamente risposto alle richieste di commentare quanto accaduto. Bisogna sottolineare anche che l’India è uno dei Paesi al mondo dove questa tipologia di incidenti sul lavoro sono più frequenti.

Stando ad alcuni dati diffusi proprio in queste ore, più di tre persone muoiono ogni giorno in incidenti industriali in India. Il dato riferito dal governo fa riferimento al triennio che va dal 2016 al 2019. L’India è un potente Paese, in forte espansione industriale.

Leggi anche –> Quarto Oggiaro: Tommaso Libero Riva uccide il vicino di casa