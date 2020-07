Incidente A16 Napoli-Canosa: morto Emanuele D’Agostino

Morto Emanuele D’Agostino, vittima di un drammatico incidente stradale sulla A16 Napoli-Canosa: era in sella alla sua Kawasaki Ninja.

Non ce l’ha fatta Emanuele D’Agostino, il 41enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale sulla A16 Napoli-Canosa. Il giovane uomo viaggiava in sella alla sua Kawasaki Ninja quando ha tamponato un’automobile con a bordo due anziani. Il tamponamento è avvenuto sulla corsia di sorpasso. Illesa la coppia originaria della provincia di Trento. Il grave incidente stradale è avvenuto due giorni fa e le condizioni del giovane sono apparse subito disperate.

Emanuele D’Agostino morto in un drammatico incidente in autostrada

Il centauro è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, dopo il riscontro di un’emorragia cerebrale e di diverse lesioni interne. Stamattina, la drammatica notizia: per Emanuele D’Agostino non c’è stato nulla da fare. Vanno ancora accertate le cause dell’accaduto e l’esatta dinamica. Lo schianto è avvenuto al chilometro 28 dell’autostrada A16, sul lungo rettilineo che dal viadotto Acqualonga porta al casello di Baiano. Pronto il ricovero dell’uomo al Moscati di Avellino. Come detto, diverse erano le lesioni interne e per lui anche un’emorragia cerebrale.

Gli agenti della Polizia Stradale del comandante Renato Alfano sono giunti sul posto e hanno interrogato alcuni testimoni dello schianto. Hanno verificato la dinamica, senza però giungere a condizioni definitive. Nel frattempo, in ospedale ad Avellino, il centauro di 41 anni lottava tra la vita e la morte. Fino alla terribile notizia giunta appunto nella mattinata di oggi. Le ultime flebili speranze si sono spente.

