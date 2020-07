Manila Nazzaro Temptation Island: chi è l’ex Ciccio Cozza

Chi è Ciccio Cozza, l’ex di Manila Nazzaro, l’attrice che partecipa a Temptation Island: perché si sono lasciati e con chi sta lei adesso.

Classe 1974, Francesco Cozza per tutti Ciccio è oggi un allenatore di calcio, ma ha un passato da calciatore, nel ruolo di centrocampista. Nato a Cariati, nel cosentino, è cresciuto nella Reggina, squadra della quale è stato una bandiera, collezionando oltre 200 presenze nei campionati professionistici. Tra le altre squadre in cui ha militato, ci sono Lecce, Siena e Salernitana. Pur essendo un prodotto del vivaio reggino, venne acquistato dal Milan, che poi lo girò in prestito. Coi rossoneri ha giocato una sola gara ufficiale, in Coppa Italia contro il Piacenza a inizio carriera.

Perché Ciccio Cozza e Manila Nazzaro si sono lasciati

Della Reggina, Ciccio Cozza è stato anche allenatore, dopo essersi ritirato dal calcio giocato. L’ex calciatore reggino è stato inoltre a lungo il marito di Manila Nazzaro, ex Miss Italia del 1999. La coppia si è sposata infatti nel 2005 e si è separata nel 2017. Hanno anche due figli insieme, il primogenito nato nel 2006 e l’altro nel 2011. La fine della loro relazione è stata travagliata, come ha confessato in più occasioni la stessa attrice ed ex modella italiana.

Intervistata da ‘Storie Italiane’, a Eleonora Daniele ha confessato: “Non è stato un tradimento ma senza entrare nei dettagli i tradimenti possono essere di più generi e tipi. È stata tradita l’idea della famiglia”. Dopo la separazione da Ciccio Cozza, l’ex Miss Italia ha trovato un nuovo amore che arriva sempre dal mondo del calcio. Lui è Lorenzo Amoruso, ex attaccante che ha girato mezza Serie A. La coppia partecipa insieme a Temptation Island 2020.

