Manila Nazzaro Temptation Island: la malattia dell’ex Miss Italia

Partecipa all’edizione 2020 di Temptation Island, l’attrice ed ex modella Manila Nazzaro: la malattia di cui soffre l’ex Miss Italia del 1999.

Dopo la separazione da Ciccio Cozza, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha trovato un nuovo amore che arriva sempre dal mondo del calcio. Lui è Lorenzo Amoruso, ex attaccante che ha girato mezza Serie A. La coppia partecipa insieme a Temptation Island 2020. Ma la fine del matrimonio con l’ex calciatore della Reggina non è l’unico aspetto negativo degli ultimi anni nella vita dell’attrice italiana. Infatti, ha sofferto e soffre di una malattia che le ha dato gravi problemi in passato.

Morbo di Basedow: la malattia di Manila Nazzaro

Stiamo parlando del morbo di Basedow, un problema alla tiroide, che le ha dato non pochi problemi. Nel corso di un’intervista a ‘Storie Italiane’, l’ex Miss Italia ha spiegato che tempo fa è stata anche operata rimanendo afona a lungo. Al suo fianco rimasero solo i genitori e anche da qui nasce la scelta di dire addio a Ciccio Cozza. “Il dolore cambia tantissimo, ne esci un’altra persona e ti rendi conto che probabilmente da sola è meglio”, sono state le parole di Manila Nazzaro.

In passato, l’attrice aveva parlato della sua malattia nella trasmissione “Domenica Live” di Barbara D’Urso, un racconto drammatico il suo: “Ero malata da due anni senza saperlo. Sembravo Wonder Woman: non dormivo, mangiavo poco, facevo ore di palestra. Ero perennemente attiva senza stancarmi mai. Ora so che ero iperattiva per il surplus di ormoni messi in circolo dalla tiroide, a causa di questa malattia”. Ha spiegato ancora: “L’intervento di asportazione della tiroide mi ha graffiato le corde vocali, facendomi preoccupare per il lavoro”. Manila Nazzaro aveva anche fatto un appello: “Bisogna ricordarsi di fare controlli alla tiroide dopo i trent’anni”.

