Temptation Island: chi è Andrea Maliokapis detto Ciavy

Andrea Maliokapis detto Ciavy concorrente della nuova edizione di Temptation Island: cosa sappiamo di lui, curiosità e vita privata.

Il 36enne Ciavy, il cui vero nome è Andrea Maliokapis, deve il suo nomignolo al romanesco “er ciavatta”. Partecipa a Temptation Island insieme alla sua fidanzata Valeria Liberati ed è noto come organizzatore di eventi a Roma, soprattutto nella zona dell’Eur. Appassionato di boxe, uno sport che ha praticato per tantissimi anni, è un giovane che tiene molto alla forma fisica. Infatti, va spesso in palestra e ci tiene a sottolinearlo.

Curiosità e vita privata di Andrea Maliokapis detto Ciavy

Poco si sa della sua vita privata e quella a Temptation Island 2020 è la prima esperienza televisiva: dovrebbe avere una sorella e prima di incontrare Valeria Liberati è stato a lungo con una certa Sara. Si diceva degli eventi mondani da lui organizzati: il nome di Ciavy è legato soprattutto a due locali dell’Eur, ovvero l’Os Club e il Room 26. Qui fino a un recente passato ha organizzato diversi eventi. Ha anche organizzato un Capodanno al Gianicolo.

Tra coloro che sono stati ospitati di recente ai suoi eventi, la coppia di Uomini e Donne 2020 Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche prima che si lasciassero. Ovviamente, Ciavy ha disattivato i suoi profili social, ma si trova ancora qualche sua foto, che riguarda proprio serate da lui organizzate. Un’altra piccola curiosità: il concorrente del reality dei tentatori ha un tatuaggio ben visibile sul petto e sul collo.

