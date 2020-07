Temptation Island: chi è e cosa fa Valeria Liberati

Chi è e cosa fa Valeria Liberati, concorrente della nuova edizione di Temptation Island, a cui partecipa insieme al fidanzato Andrea Maliokapis detto Ciavy.

Romana classe 1993, Valeria Liberati lavora come estetista e per lei Temptation Island 2020 è la prima esperienza televisiva. Partecipa al reality dei tentatori insieme a Andrea Maliokapis detto Ciavy. Se di lui però è possibile ricostruire molto della sua vita privata, meno sappiamo della sua fidanzata. Una delle poche certezze è che i due stanno insieme da quattro anni e a quanto pare la ragazza chiede un salto di qualità nel rapporto.

Leggi anche –> Temptation Island: chi è Andrea Maliokapis detto Ciavy

Curiosità e vita privata di Valeria Liberati

Come da regolamento del reality, prima di parteciparvi, la giovane – che ha nove anni di differenza col suo fidanzato – ha disattivato tutti i suoi profili social. Quindi, le poche informazioni che si hanno sono legate al video di presentazione rilasciato proprio per la trasmissione. Scopriamo così che la giovane estetista romana non nasconde di volere qualcosa di più dalla convivenza col suo fidanzato, mentre lui sostiene al contrario di sentirsi soffocare. “Lui vuole la sua libertà però nel frattempo mi priva della mia”, ha affermato la giovane.

Il fidanzato di Valeria Liberati è un organizzatore di eventi a Roma, soprattutto nella zona dell’Eur. Una passione che lei condivide con lui. Infatti, non è raro che lo segua nei suoi spostamenti, accompagnandolo in prima persona in questo tipo di serate. Non conosciamo altre passioni di lei, mentre sappiamo che Ciavy è appassionato di boxe, uno sport che ha praticato per tantissimi anni, e che tiene molto alla sua forma fisica.

Leggi anche –> Georgette Polizzi, chi è: Temptation Island, malattia, matrimonio