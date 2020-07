Incidente mortale sul GRA: vittima centauro, traffico in tilt

Gravissimo incidente mortale poco fa sul GRA: vittima un centauro, deceduto dopo schianto con un’autovettura, traffico in tilt.

Un grave incidente sta provocando non pochi disagi a Roma, sul Grande Raccordo Anulare. Lo schianto è avvenuto tra gli svincoli di Tiburtina e Casilina. Quel tratto di strada in questo momento è bloccato, con riferimento solo alla carreggiata esterna. Il sinistro è avvenuto al km 30,000 del GRA e ha coinvolto una vettura e una motocicletta. C’è anche purtroppo una vittima, l’ennesima sulle strade italiane. Infatti, il centauro è morto.

Chi è la vittima dell’incidente mortale sul GRA

Questo quanto accaduto nella mattinata di oggi venerdì 3 luglio sul Grande Raccordo Anulare. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente e la dinamica resta tutta da accertare. Sul luogo dell’incidente è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine. In questo momento l’obiettivo è quello di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Vengono effettuati i rilievi di rito, mentre l’Anas si prodiga per il normale ripristino della circolazione. Non si conosce l’identità del motociclista morto in sella al suo mezzo a due ruote, né di che moto si tratti. In questo momento, nella zona, ci sono le forze dell’ordine che stanno provando a ricostruire l’accaduto. Appena qualche giorno fa, un incidente mortale in scooter era avvenuto a Firenze, in pieno centro cittadino.

