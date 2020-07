Chi è Giovanna Rigato: che fine ha fatto l’ex gieffina

Giovanna Rigato, chi è e che fine ha fatto l’ex gieffina: cosa fa oggi, le accuse per tentata estorsione, programmi televisivi e Instagram.

Classe 1981, nata a Vittorio Veneto, Treviso, Giovanna Rigato è diventata famosa per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Prima di entrare nella Casa più famosa d’Italia, aveva spiegato: “Voglio che sia un trampolino di lancio per il mio futuro e per vedere se riesco a realizzare il mio sogno di diventare attrice”. La sua avventura si concluse dopo appena otto giorni di permanenza. Molti anni dopo, la ritroviamo nelle pagine di cronaca giudiziaria, coinvolta nel cosiddetto scandalo delle Olgettine. Finì addirittura sotto accusa per tentata estorsione nei confronti dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Leggi anche –> Berlusconi, ricatto a luci rosse, ecco cosa gli ha fatto l’olgettina trevigiana –FOTO

Cosa fa oggi Giovanna Rigato: programmi televisivi e Instagram

Laureata allo IULM di Milano in relazioni pubbliche e pubblicità, l’ex gieffina ha a lungo fatto parte del mondo dello spettacolo. In particolare, negli anni è inviata di svariati programmi TV come “Verissimo” e “Lucignolo”. Ha anche partecipato alle trasmissioni “Buona Domenica” e “Questa Domenica”, dove è stata ospite fissa. Ma anche prima del Grande Fratello, la giovane è apparsa come ballerina del corpo di ballo di Natalia Estrada nelle trasmissioni “La sai l’ultima?” e “Arrivano i nostri”, entrambe andate in onda su Canale 5.

Nel 2016, è anche capitano della squadra delle Giovani nella settima puntata di “ Ciao Darwin 7″, che la vede opporsi alla squadra delle Mature, capitanata da un’altra biondissima: Gloria Guida. La giovane donna ha un seguitissimo profilo Instagram, con qualcosa come 240mila follower circa. Qui posta molte foto personalissime e anche abbastanza hot. “Muti se non vi piacciono i Mom Jeans”, ha scritto poche ore fa sui social, postando un piccantissimo selfie allo specchio. Un altro recentissimo post è un invito a seguirla nel suo mondo.