Ludovic Dulou, chi è il surfista: le incredibili performance – VIDEO

‘Lanciato’ in Italia da Alberto Angela, protagonista di Passaggio a Nord Ovest, il surfista Ludovic Dulou è un mito del suo sport: un video e le sue performance.

Si chiama Ludovic Dulou ed è un mito del surf: sportivo sui generis, i telespettatori italiani lo hanno ammirato in una puntata di Passaggio a Nord Ovest, il programma condotto da Piero Angela. Insieme con il suo hydrofoil, cavalca onde anomale e lo vediamo affrontare la sfida dell’Oceano Atlantico. Ma di imprese nella sua carriera ne ha realizzate davvero tante, come quella ai piedi della Torre Eiffel. Performance incredibili per questo campione, che è molto amato e seguito anche sui social.

Cosa sapere sul surfista Ludovic Dulou, ‘lanciato’ in Italia da Alberto Angela

Recordman della gara di paddleboard più lunga del mondo, ovvero 65 km percorsi a Gascogne nel 2008, il suo palmares è davvero incredibile. Vice-campione del mondo del paddleboard ai campionati del mondo svoltisi a Montpellier nel 2014, Ludovic Dulou è soprattutto un grande performer, un ‘delfino umano’ come lo ha definito qualcuno. Tra le sue grandi imprese, è stato vincitore del campionato europeo di canoa hawaiana piroga OC2, all’Isola del Giglio nel 2010. Il campione pratica surf, pesca subacquea e body surf dal 1994.

Dunque, da un quarto di secolo è tra i personaggi più noti al mondo per quanto riguarda gli sport acquatici estremi. La filosofia sportiva di Ludovic Dulou è quella dell’avventura, concepita in tutta la sua purezza. Il campione così si racconta: “Voglio remare in mare aperto su diversi supporti e in diverse condizioni, navigare e surfare col mio corpo onde più grandi, perfezionare la mia tecnica, la mia resistenza e il mio senso marino ogni giorno”. Tutto questo, ricorda il campione, passa per il rispetto degli elementi naturali, di se stesso e degli altri.

