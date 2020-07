Terrance Miguel Hay: Padre Natura di Ciao Darwin, carriera e curiosità

Padre Natura di Ciao Darwin nella puntata Giovani contro Mature, chi è il modello Terrance Miguel Hay: carriera e curiosità.

Il pubblico italiano, soprattutto quello femminile, lo ha conosciuto qualche anno fa, quando ha preso parte alla trasmissione Ciao Darwin. Era la settima edizione del programma andata in onda nel 2016 e denominata La Resurrezione. Lui è Terrance Miguel Hay ed è un modello che vive in Sudafrica, chiamato dalla produzione del programma nelle vesti di Padre Natura. “Vivi e lascia vivere” è il motto di questo ragazzo, che su Instagram è seguito da migliaia di persone.

Cosa sapere sul giovane Padre Natura Terrance Miguel Hay

Di lui conosciamo ben poco e sappiamo ad esempio che circa un anno fa è apparso sulla copertina dell’edizione tedesca di Men’s Health. Trent’anni circa, fisico statuario, con una fidanzata e un cane, il modello sudafricano non passa certo inosservato. Nel corso della trasmissione che lo ha reso popolare in Italia, lo abbiamo visto presentarsi sul palco vestito soltanto di un panno in stile ‘primitivo’.

Terrance Miguel Hay ha partecipato al programma nella sfida che ha visto di fronte Giovani contro Mature, capitanate rispettivamente da Giovanna Rigato e Gloria Guida. Nel corso della puntata, il modello di origini capoverdiane si è fatto notare soprattutto quando si è presentato sul palco con addosso una vestaglietta rossa, che lasciava intravedere gli addominali scolpiti, il tutto sulle note del brano dei Queen, ‘Somebody to love’.

