Sali e Scendi a Reazione a Catena: quanto hanno vinto finora

Quanto hanno vinto finora i campioni torinesi dei Sali e Scendi a Reazione a Catena, il quiz show dell’estate di Raiuno.

Campioni da ben 19 puntate, 12 nella scorsa edizione e sette in questa in corso, i Sali e Scendi sono gli autentici protagonisti di questo avvio di stagione a Reazione a Catena, il quiz show dell’estate di Raiuno. Il trio ha eliminato infatti i campioni in carica della Famiglia Bio. Da allora, era settembre dello scorso anno, si sono rivelati praticamente imbattibili. I tre ragazzi anche nella puntata di ieri hanno conquistato il montepremi finale, oltre a laurearsi campioni.

Che montepremi per i Sali e Scendi a Reazione a Catena: ecco quanto hanno già vinto

Si tratta di un trio tutto al maschile proveniente da Torino. I loro nomi sono Alessandro, Pierluigi e Antonio e sono amici d’infanzia. Si chiamano così, perché abitando nello stesso condominio hanno di fatto consumato le scale a furia di salire e scendere per incontrarsi e stare insieme. Una curiosità: già nel 2014, un trio dal nome identico si presentò al programma. Si trattava di tre amici di Genova e il video del loro provino è in Rete su Facebook. Ma non ebbero la loro stessa fortuna e bravura.

Infatti, i Sali e Scendi finora hanno conquistato un gruzzoletto di tutto rispetto, conquistando un montepremi finale dietro l’altro. A oggi, hanno infatti vinto in tutto 137mila euro e nelle ultime 4 puntate hanno realizzato 4 vittorie consecutive. Ieri sera, 5 luglio, si sono portati a casa la bellezza di 17.875 euro, ma è del 2 luglio la loro vittoria finora più importante, corrispondente a 36.750 euro. Sono comunque ancora in gara e ci riproveranno anche oggi.