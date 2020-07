House Party: chi è l’attrice molisana Daniela Terreri

Chi è l’attrice molisana Daniela Terreri, nel cast della prima puntata del programma House Party, su Canale 5: carriera e curiosità.

Nel cast della prima puntata del programma House Party, andato in onda per la prima volta a dicembre 2016 e che Canale 5 ripropone in replica il 7 luglio 2020, c’è l’attrice Daniela Terreri. Il grande pubblico della fiction televisiva la ricorderà per il suo ruolo di poliziotta in Provaci ancora Prof con Veronica Pivetti e cameriera nella serie La ladra. Di recente, l’attrice molisana è stata testimonial dello spot sul Covid-19 della Polizia di Stato, in cui invitava a restare a casa.

Leggi anche –> Morto Charlie Daniels, leggenda della musica country

Carriera e curiosità sull’attrice Daniela Terreri

Aveva anche già lavorato in collaborazione con la Polizia di Stato a un altro spot sociale, quello realizzato contro la violenza sulle donne, in occasione della giornata mondiale che si celebra ogni anno il 25 novembre. Studentessa al Conservatorio, diplomata in pianoforte, canto e poi laureata in regia del Teatro Musicale, Daniela Terreri è stata assistente alla regia di Franca Valeri.

Poco prima del lockdown, era impegnata a teatro con lo spettacolo Folle amore di Andrè Roussin, che la vedeva protagonista con Carlo Caprioli, Cinzia Berni, per la regia di Carlo Alighiero. Inoltre, tra i tanti impegni, c’è quello musicale: insegna infatti al Conservatorio di Campobasso. I suoi esordi da attrice sono in alcuni spot: ad esempio, ha interpretato la moglie di Christian De Sica in una pubblicità della Tim. Sul grande schermo, invece, l’esordio arriva con la pellicola di Paolo Sorrentino ‘L’amico di famiglia’. Ha recitato sul piccolo schermo, tra gli altri, in un episodio della serie ‘Crimini’, nella terza stagione di Boris (per i fan della serie, è Antonietta Locomotiva, attrice di Troppo Frizzante) e in Don Matteo 8.

Leggi anche –> Incidente A14, camion si ribalta a Civitanova: traffico in tilt e code