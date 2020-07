Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 7 luglio

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi martedì 7 luglio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Non ci sono state grandi vincite nell’ultima tornata di estrazioni: la cifra più alta è stata vinta al 10 e Lotto, a Schio, in provincia di Vicenza, con 40 mila euro. Segue poi un 4 Stella da 38mila euro al SuperEnalotto. Oggi riparte la settimana per le principali lotterie, con un Jackpot del SuperEnalotto che diventa sempre più ricco e che vale ben 59,5 milioni di euro. Siamo ora pronti a scoprire tutti i numeri di oggi delle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar. Finestra anche su 10 e Lotto e Simbolotto, quest’ultimo concorso abbinato per la prima volta alla ruota Nazionale.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 7 luglio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 16 24 29 53 73 88

Numero Jolly 62

SuperStar 50

Estrazioni del Lotto di oggi 7 luglio 2020 ore 20:00

BARI 78 54 63 51 49

CAGLIARI 70 3 20 57 60

FIRENZE 65 32 57 81 52

GENOVA 43 66 36 76 1

MILANO 50 22 84 86 85

NAPOLI 88 44 31 6 8

PALERMO 82 4 88 31 59

ROMA 7 70 90 83 86

TORINO 71 15 8 73 27

VENEZIA 82 62 87 73 59

NAZIONALE 16 76 18 75 42

10 e Lotto: estrazione serale 7 luglio 2020

3 4 7 15 20

22 32 43 44 50

54 62 63 65 66

70 71 78 82 88

Numero Oro 78

Doppio Oro 78 54

I 5 simboli di Simbolotto 7 luglio 2020

Ruota Nazionale

12-SOLDATO

39-FORBICI

8-BRAGHE

27-SCALA