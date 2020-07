Federico Giuliani: il giovane farmacista morto tragicamente

La tragedia del giovane farmacista Federico Giuliani: il 31enne morto tragicamente dopo uno schianto in sella alla sua moto.

Un dramma stradale si è consumato in provincia di Salerno: è morto a soli 31 anni Federico Giuliani, molto noto a Camerota. Lo schianto fatale, che non avrebbe coinvolto altre persone, è avvenuto a Marina di Camerota. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto Benelli schiantandosi contro un muretto, adiacente al manto stradale. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio per la morte di Federico Giuliani: l’ultimo gesto d’amore

Infatti, sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del Suem 118, che hanno verificato le gravi condizioni del giovane. Trasportato nel più vicino nosocomio, i medici dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania hanno tentato inutilmente di salvarlo, è infatti spirato poco dopo. Sul luogo dell’incidente, sono giunti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della locale tenenza, che hanno messo in campo i rilievi di rito. Da quello che è stato possibile appurare, Federico Giuliani stava rientrando da Palinuro a Camerota.

La notizia della morte del giovane, un farmacista la cui famiglia è molto nota nel comune cilentano, si è rapidamente diffusa. Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha espresso il proprio dolore e quello dell’intera cittadinanza per questo grave incidente mortale. Per il giorno del funerale è stato previsto il lutto cittadino. In queste ore, si è anche diffusa la notizia del gesto del farmacista durante il lockdown Coronavirus. Decise di donare le mascherine che aveva reperito nel suo esercizio. “L’unica cosa che vorrei da parte vostra è il buon senso che mi consentirà di donare una mascherina ciascuno affinché tutti possano proteggersi”, scriveva in un’email il giovane. Decine sono intanto i messaggi di cordoglio per il suo decesso.

