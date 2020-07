Incidente Pontinia: chi è la giovane vittima della strada

Gravissimo incidente stradale nella notte a Pontinia: chi è la giovane vittima della strada, lo schianto, la dinamica e l’arrivo dei soccorsi.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte lungo la Via Appia, circa all’altezza del chilometro 73 nel territorio di Pontinia. A perdere la vita nel drammatico schianto tra una BMW e una Mini Cooper è stato un ragazzo di Cisterna di Latina. Nel grave sinistro sono rimaste ferite altre due persone. Si tratta di un tratto di strada che già in passato era stato scenario di gravissimi incidenti d’auto o moto. Sul posto i carabinieri della locale stazione coordinati dalla Compagnia di Latina.

Chi è la vittima dell’incidente a Pontinia: la dinamica del sinistro e i soccorsi

Sul luogo del tremendo sinistro stradale avvenuto nella notte si sono precipitati anche mezzi e uomini del Suem 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimare il giovane coinvolto nel sinistro e gravemente ferito. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto, rendendo vano ogni tentativo di soccorrerlo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Latina, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a tirare fuori dalle lamiere anche i feriti.

Sono gravissimi i due feriti coinvolti nello schianto, mentre a quanto si apprende la giovane vittima della tragedia stradale lungo la Migliara 48 sarebbe un uomo di circa 40 anni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti dove sono stati ricoverati. Una delle due auto coinvolte nello schianto è andata comp letamente distrutta. Stamattina, Cisterna di Latina si è svegliata con la terribile notizia della morte del giovane, che si è rapidamente diffusa nella cittadina laziale. Diversi sono già i messaggi di cordoglio giunti per questa nuova tragedia stradale.

