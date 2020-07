Jenny Watwood Madre Natura: chi è, carriera, Instagram, curiosità

Chi è Jenny Watwood, Madre Natura in una delle puntate di Ciao Darwin 7: carriera, Instagram, curiosità, cosa sapere sulla modella.

Si chiama Jenny Watwood ed è una modella americana che nel 2016 è diventata famosa in Italia: questo perché ha vestito i panni di Madre Natura per l’ultimo appuntamento con “Ciao Darwin 7”. Al suo arrivo il pubblico è andato in visibilio, grazie a un décolleté mozzafiato e il lato B da urlo. Attiva sui social network, ha su Instagram oltre 220mila follower e si descrive così: “Sono Jenny. Sono un’attrice. Mi piace fare il giardinaggio”.

Leggi anche –> ‘Ciao Darwin’ chiude con una Madre Natura esagerata: si è visto tutto -FOTO

Cosa sapere su Jenny Watwood

Le foto che pubblica sui social network sono in modalità ‘vedo-non vedo’: in particolare, bikini striminziti lasciano poco spazio all’immaginazione e molto alla sua sensualità. Ha anche un negozio online, dove è possibile acquistare capi personalizzati. La bellissima modella originaria di Phoenix, in Arizona, vive da tempo a Milano e ha davvero stregato tutti alla sua prima e unica apparizione in Italia.

Già testimonial di campagne pubblicitarie per Miluna, Police e Mangano, in un’intervista a Sorrisi.com ha parlato della sua esperienza nella trasmissione Ciao Darwin, sottolineando: “Ho respirato un’aria di grande professionalità in studio durante i miei casting e Paolo Bonolis è una persona decisamente attenta e rispettosa oltre ad essere molto divertente”. La modella coltiva il suo sogno di diventare attrice ed è apparsa come protagonista di un videoclip di un singolo di Maluma intitolato “El préstamo”. Curiosità: Jenny Watwood ha una sorella, che si chiama Cindy e che con lei ha molto in comune, essendo essa stessa una modella.

Leggi anche –> Valeria Cagnoni, chi è la conduttrice di Dreamsroad