Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 11 luglio

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi sabato 11 luglio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Ultima estrazione della settimana con le principali lotterie nazionali: al SuperEnalotto, dopo il 6 di martedì 7 luglio, oggi ci sono in palio 12,6 milioni di euro. Per quanto riguarda le vincite più importanti, al Lotto tradizionale, a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, realizzata una quaterna da 182.250 euro. A Taranto 100mila euro con il 10eLotto.

Siamo ora pronti a scoprire tutti i numeri di oggi delle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar. Finestra anche su 10 e Lotto e Simbolotto, quest’ultimo concorso abbinato per la prima volta alla ruota Nazionale.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 11 luglio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 6 10 19 20 40 67

Numero Jolly 75

SuperStar 87

Estrazioni del Lotto di oggi 11 luglio 2020 ore 20:00

BARI 61 70 43 74 79

CAGLIARI 35 90 63 30 10

FIRENZE 59 60 70 24 11

GENOVA 1 57 53 63 10

MILANO 77 40 13 58 83

NAPOLI 2 40 88 61 90

PALERMO 2 80 3 87 63

ROMA 27 14 76 66 72

TORINO 50 90 7 23 89

VENEZIA 38 60 29 89 31

NAZIONALE 2 26 63 77 48

10 e Lotto: estrazione serale 11 luglio 2020

1 2 13 14 27

35 38 40 43 50

53 57 59 60 61

63 70 77 80 90

Numero Oro 61

Doppio Oro 61 70

I 5 simboli di Simbolotto 11 luglio 2020

Ruota Nazionale

26-ELMO

33-ELICA

45-RONDINE

30-CACIO