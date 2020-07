Marco Marra, chi è l’autore e conduttore tv: carriera e curiosità

Chi è l’autore e conduttore tv Marco Marra: carriera e curiosità, cosa sapere su di lui e i suoi programmi, dei quali è anche ideatore.

Nato a Cellino San Marco nel 1968, Marco Marra è noto come autore e conduttore televisivo, soprattutto per aver ideato e condotto il format Stelle Nere, dedicato a casi noti di cronaca nera. Successivamente ha condotto “La mia passione”, in cui intervista personaggi famosi. Salentino di origini, laureato in filosofia all’Università la Sapienza, ha avuto come relatore il semiologo Emilio Garroni.

Leggi anche –> Valeria Cagnoni, chi è la conduttrice di Dreamsroad

Cosa sapere su Marco Marra e i suoi programmi

Dopo aver superato il concorso di dottorato in estetica, ha però abbandonato l’attività accademica, per dedicarsi al giornalismo, quindi arriva in tv. A partire dal 2002 e per diversi anni è un collaboratore stretto di Giovanni Minoli, con cui collabora alla realizzazione del programma “La Storia siamo Noi”. In quegli anni, firma diversi documentari con cui racconta gli anni bui della storia della Repubblica, ma si occupa anche di personaggi dello spettacolo.

Il format originale Stelle Nere nasce nel 2014 e viene trasmesso per tre stagioni su Raitre. Tra gli autori dei due speciali dedicati al Rischiatutto di Mike Bongiorno e condotti da Fabio Fazio, nel 2017 lancia un nuovo format, “Il mio Sanremo”, che racconta la storia del festival con la voce di alcuni protagonisti. A partire dall’autunno dello stesso anno, arriva il fortunato format “La mia passione”, che conduce personalmente.

Leggi anche –> Chi è Gianni Fantoni, conduttore radiofonico ed imitatore italiano