Regine di Fiori: chi sono le campionesse di Reazione a Catena

Chi sono le nuove campionesse di Reazione a Catena: perché si chiamano Regine di Fiori, da dove vengono e quanto hanno vinto finora.

Miledi, Cristina e Marina, ovvero le Regine di Fiori da Padova, sono tre donne che hanno compiuto qualche sera fa un’impresa nel corso del quiz show dell’estate di Raiuno, Reazione a Catena. Infatti, sono riuscite a superare addirittura i Sali e Scendi. Il trio di ragazzi torinesi resisteva da oltre 20 puntate e aveva vinto qualcosa come circa 150mila euro. Sono stati sorpresi dalle tre donne, che poi alla prima catena finale hanno vinto 1735 euro.

Le nuove campionesse Regine di Fiori a Reazione a Catena

La strada per loro si è fatta subito in salita alla seconda puntata, quando dovevano conservare il titolo strappato ai Sali e Scendi, che ritroveremo sicuramente a settembre nel torneo dei Campioni. Le tre donne infatti si sono scontrate con la squadra dei Tre di Notte, proveniente da Roma e formata dal capitano Simone, da suo fratello Paolo, giovane laureando in Ingegneria Informatica e da Bogdan, laureato in Ingegneria Aeronautica. Alla fine l’hanno spuntata ma non hanno completato la catena finale.

Si arriva così alla puntata di ieri per le tre amiche padovane, il cui nome deriva dalla loro passione per il burraco. Anche ieri la sfida del preserale di Raiuno è stata ricca di colpi di scena, ma ancora una volta sono state loro ad avere la meglio, ma non solo. Le Regine di Fiori, infatti, hanno avuto una catena finale abbastanza fortunata e hanno vinto 10.125 euro. Ci riproveranno stasera, tentando di laurearsi campionesse per la quarta volta consecutiva.

